17:55Происшествия
17 человек отравились шаурмой во Владимире
Фото: depositphotos/gorkemdemir
Острую кишечную инфекцию диагностировали у 17 человек после употребления шаурмы в точках общественного питания во Владимире. Управление Роспотребнадзора по региону рассказало о происшествии на своей официальной странице в соцсети "ВКонтакте".
"Начато санитарно-эпидемиологическое расследование в связи с поступлением экстренных извещений на острую кишечную инфекцию у 17 посетителей пунктов общественного питания в городе Владимир", – сообщается в публикации.
В ведомстве также добавили, что специалисты намерены взять пробы в местах, где отравившиеся покупали шаурму.
Прокуратура Владимирской области в своем аккаунте уточняет, что проверку пройдут три заведения быстрого питания.
Ранее 25 человек, включая двоих детей, положили в больницу после употребления шаурмы в Магнитогорске. Все они были посетителями кафе "Хорошее место". У пострадавших диагностировали кишечную инфекцию.
После проверок в заведении выявили многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологического режима. Кафе решили закрыть для проведения заключительной дезинфекции.
В свою очередь, Следственный комитет организовал проверку по факту отравления местных жителей.
Число отравившихся шаурмой в Иркутской области увеличилось до 101 человека
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