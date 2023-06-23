Россельхознадзор заявил, что причиной отравления шаурмой в Братске стало куриное мясо

Фото: Следственный комитет РФ

Использование просроченного куриного мяса стало причиной массового отравления клиентов кафе "Шаурму хочу" в Братске. Об этом сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Иркутской области.

Сальмонеллу, предварительно, обнаружили в соусах и мясе, которые использовались в заведении. В ведомстве с помощью цифровых систем установили, откуда просроченное мясо поступало на предприятие.

Выяснилось, что индивидуальный предприниматель Хабибуллин И. З. из Красноярского края закупал курицу у местной компании "Мясопотам". У него, в свою очередь, закупал мясо владелец кафе Артуш Арутюнян. При этом ветеринарная документация на продукцию была оформлена только 16 июня, тогда как поступила в оборот уже 13 июня.

Кроме того, специалистам Россельхознадзора удалось установить, что сотрудница ИП "Хабибуллин И. З.", некая Казина, оформляла акты списания на испорченную продукцию, однако документов, подтверждающих ее утилизацию, не нашлось. Таким образом в период с 1 по 20 июня было списано свыше 30 тонн мяса.

В связи с тем, что Артуш Арутюнян допустил использование в кафе животноводческую продукцию без ветеринарной документации, предпринимателю объявлено предостережение.

О первых случаях отравления шаурмой в кафе "Шаурму хочу" в Братске стало известно 14 июня. По последним данным, от употребления некачественной продукции пострадал 101 человек, среди которых 22 ребенка.

Причиной массового отравления стала бактерия сальмонелла. Роспотребнадзор выявил в заведении нарушение требований санитарного законодательства, в том числе в плане условий хранения продуктов.

Индивидуальный предприниматель, являющийся хозяином заведения, был задержан, 19 июня его отправили под домашний арест на два месяца.



Бактерия сальмонелла стала причиной отравления шаурмой в Братске