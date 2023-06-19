Владельца кафе в Иркутской области, где люди отравились шаурмой, арестовали на два месяца

Фото: телеграм-канал "Следком"

Владельца кафе в Братске Иркутской области, где произошло массовое отравление шаурмой, отправили под домашний арест на два месяца. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Следственный комитет РФ по Иркутской области.

"Суд избрал мужчине домашний арест на период предварительного следствия", – указано в сообщении.

Предприниматель будет находиться под домашним арестом до 13 августа 2023 года, ход расследования проконтролирует прокуратура, добавили в ведомстве.

Отмечается, что в связи с отравлением граждан продукцией из кафе "Шаурму хочу" было возбуждено уголовное дело по статье "Производство, хранение, сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности".

О массовом отравлении посетителей шаурмой из кафе "Шаурму хочу" в Братске стало известно 14 июня. Пострадавшие были госпитализированы с диагнозом "острая кишечная инфекция".

В данный момент в больнице находятся 35 человек, в том числе девять детей.

15 июня владелец кафе был задержан сотрудниками полиции.

Роспотребнадзор выявил нарушение требований санитарного законодательства, нарушение технологического процесса приготовления блюд, а также условий хранения продуктов в заведении. Деятельность кафе в данный момент находится под временным запретом.

Позже в ведомстве выяснили, что причиной отравления стала бактерия сальмонелла.



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