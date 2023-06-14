Два человека погибли в Тюмени из-за отравления метанолом

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В Тюмени возбудили уголовное дело по факту гибели мужчины и женщины от отравления метиловым спиртом, сообщается в пресс-службе регионального Следственного комитета.

"По версии следствия, в период времени с января 2023 года в городе Тюмени неустановленными лицами была сбыта гражданам спиртосодержащая жидкость, метиловый спирт, представляющая опасность для жизни и здоровья потребителей. В результате употребления внутрь указанной жидкости погибли два человека – мужчина 1989 года рождения и женщина 1961 года рождения", – уточнили в ведомстве.

Отмечается, что следователи уже осмотрели места происшествия и провели обыски. Сейчас проводится допрос свидетелей. Кроме того, были назначены необходимые экспертизы. Правоохранители устанавливают виновников преступления, добавили в СК.

Там добавили, что расследование уголовного дела находится на контроле руководителя следственного управления СК России по Тюменской области Александра Кублякова.

Ранее сообщалось о массовом отравлении шаурмой в городе Братске Иркутской области. В результате госпитализировали 11 человек, еще 35 обратились к врачам в связи с ухудшением самочувствия.

Уточняется, что медпомощь понадобилась клиентам кафе "Шаурму хочу". У посетителей заведения диагностировали острую кишечную инфекцию. Специалисты Роспотребнадзора взяли на анализ пробы продуктов, воды, смывы с объектов окружающей среды и подготовили документы для приостановки работы кафе через суд.

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