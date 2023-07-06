Число госпитализированных из-за шаурмы в Магнитогорске достигло 25

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

После употребления шаурмы в Магнитогорске госпитализировали 25 человек, включая двоих детей, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минздрав Челябинской области.

Состояние всех пациентов стабильное, они находятся под медицинским наблюдением и получают необходимое лечение.

Ранее региональное управление Роспотребнадзора зарегистрировало 16 случаев заболевания кишечной инфекцией после посещения кафе "Хорошее место". По предварительным данным, все отравившиеся поели там шаурму с курицей.

После проверок на предприятии выявили многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологического режима. С 5 июля кафе закрыто для проведения заключительной дезинфекции. До получения результатов лабораторных исследований сотрудники "Хорошего места" отстранены от работы.

Число отравившихся шаурмой в Иркутской области увеличилось до 101 человека