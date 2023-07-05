Кишечную инфекцию выявили у 16 посетителей кафе "Хорошее место" в Магнитогорске

Фото: ТАСС/Александр Демьянчук

Роспотребнадзор Челябинской области выявил 16 случаев заражения кишечной инфекцией среди посетителей кафе "Хорошее место" в Магнитогорске. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Отмечается, что заведение закрыли. Согласно постановлению главного государственного санитарного врача по Магнитогорску, персонал "Хорошего места" отстранили от работы, проводится их медосмотр. Роспотребнадзор начал эпидрасследование произошедшего, специалистами организован комплекс санитарно-противоэпидемических мероприятий.

"По предварительным данным, все заразившиеся употребляли в пищу шаурму с курицей, изготовленную на данном предприятии, где выявлены многочисленные нарушения", – уточняется в сообщении.

В пресс-службе добавили, что проводятся лабораторные исследования проб пищи и смывов. Также предприятие закрыто с 5 июля для проведения заключительной дезинфекции.

Ранее стало известно о случаях отравления шаурмой в кафе "Шаурму хочу" в Братске. По последним данным, от употребления некачественной продукции пострадал 101 человек, среди которых 22 ребенка.

Затем Россельхознадзор заявил, что причиной отравления шаурмой в Братске стало использование просроченного куриного мяса. Сальмонеллу, предварительно, обнаружили в соусах и мясе, которые использовались в заведении.

Число отравившихся шаурмой в Иркутской области увеличилось до 101 человека