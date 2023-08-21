Число отравившихся шаурмой во Владимире выросло до 107

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Число граждан, пострадавших от отравления шаурмой во Владимире, выросло до 107, среди них 23 ребенка. Об этом сообщил губернатор города Александр Авдеев в своем официальном телеграм-канале.

"С 16 августа во Владимире к врачам обратилось с отравлениями 107 человек, в том числе 23 ребенка. Около половины обратившихся госпитализированы. В ряде случаев диагностирован сальмонеллез", – рассказал он.

По словам Авдеева, тяжелых случаев отравления среди госпитализированных не наблюдалось, все граждане уже идут на поправку. Он подчеркнул, что областные Минздрав и Роспотребнадзор держат ситуацию на контроле.

Надзорные ведомства уже опечатали пять точек, где люди отравились шаурмой. Специалисты предполагают, что причиной массового отравления могло стать куриное мясо, купленное без документов и антисанитарные условия внутри кафе, отметил губернатор.

"Надеемся, что все жители нашего и двух соседних регионов, которым сейчас помогают в стационаре, чувствуют себя лучше и уже на этой неделе смогут поехать домой", – резюмировал он.

17 августа у 17 жителей диагностировали острую кишечную инфекцию после употребления шаурмы в некоторых точках общественного питания во Владимире.

Роспотребнадзор организовал санитарно-эпидемиологическое расследование, специалисты ведомства взяли пробы в местах, где пострадавшие покупали шаурму.

До этого случаи отравления шаурмой были зафиксированы в Магнитогорске, пострадали 25 человек, среди которых двое детей. Все они были посетителями кафе "Хорошее место". У пострадавших диагностировали кишечную инфекцию.

После проверок в заведении выявили многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологического режима. Кафе решили закрыть для проведения заключительной дезинфекции.Следственный комитет организовал проверку по факту произошедшего.



Число отравившихся шаурмой в Иркутской области увеличилось до 101 человека