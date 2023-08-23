Роспотребнадзор остановил работу некоторых кафе во Владимире из-за отравлений шаурмой

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Роспотребнадзор приостановил работу некоторых заведений быстрого питания во Владимирской области в связи с огромным количеством отравившихся шаурмой граждан. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства по региону.

Из-за многочисленных случаев отправления шаурмой Роспотребнадзор организовал в регионе внеплановые проверки некоторых кафе быстрого питания. В результате были выявлены нарушения санитарных норм, отметили в ведомстве.

"Предприятия быстрого обслуживания, где пострадавшие покупали шаурму, признаны виновными. Вынесено решение о приостановлении деятельности предприятий от 80 до 90 суток", – сказано в заявлении.

21 августа губернатор Владимирской области Александр Авдеев заявил, что число граждан, пострадавших от отравления шаурмой во Владимире, выросло до 107, среди них 23 ребенка.

По словам Авдеева, тяжелых случаев отравления среди госпитализированных не наблюдалось, все граждане уже идут на поправку. Он подчеркнул, что областные Минздрав и Роспотребнадзор держат ситуацию на контроле. Надзорные ведомства уже опечатали пять точек, где люди отравились шаурмой.

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