Роспотребнадзор приостановил работу московского общепита из-за кишечной инфекции

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Роспотребнадзор приостановил работу заведения "Пицца.Суши.Вок" в связи с выявленными двумя случаями кишечной инфекции после употребления их продукции. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

"Учитывая, что дальнейшая работа предприятия общественного питания "Пицца.Суши.Вок" представляет угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан, специалисты территориального отдела Управления Роспотребнадзора в СВАО опечатали предприятие в досудебном порядке", – сказано в заявлении пресс-службы.

По информации Роспотребнадзора, когда пострадавшим привезли заказ, то на продукции отсутствовала маркировка о дате изготовления и сроках годности. Эксперты также изучили производимую в общепите еду и сообщили, что она не отвечала требованиям по микробиологическим показателям: в смывах с оборудования были найдены кишечные палочки.

Ранее Роспотребнадзор приостановил работу некоторых заведений быстрого питания во Владимирской области в связи с огромным количеством отравившихся шаурмой граждан.

21 августа губернатор Владимирской области Александр Авдеев заявил, что число граждан, пострадавших от отравления шаурмой во Владимире, выросло до 107, среди них 23 ребенка.

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