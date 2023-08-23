Массовое отравление грибами произошло в детском лагере Ленобласти

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Пятеро детей отравились грибами в детском лагере в селе Сомино Ленинградской области. Об этом "Комсомольской правде"сообщили в пресс-службе администрации Ленобласти.

По информации источника, группа, состоящая из нескольких подростков от 14 до 17 лет, попробовала грибы, которые они обнаружили во время прогулки. После этого детям стало плохо.

Как рассказали в пресс-службе администрации Ленобласти, сейчас состояние четверых школьников оценивается как тяжелое, поэтому их положили в реанимацию Пикалевской больницы. Через некоторое время девочек переведут в токсикологический центр Санкт-Петербурга. Пятую жертву отравления привезли в больницу в удовлетворительном состоянии. Врачи обследовали ее, а после отправили домой.

"Ситуация в Бокситогорском районе находится под контролем комитета по здравоохранению Ленинградской области", – сообщили в пресс-службе администрации.

Практически все девочки, которые пострадали от отравления, проживают в Ленобласти. Только одна из них приехала в детский лагерь с Урала, отметил источник.

Ранее сообщалось, что в России участились случаи тяжелых отравлений красными мухоморами. В связи с этим Роспотребнадзор предупреждает людей об опасности гриба.

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