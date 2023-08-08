Врач рассказала, почему грибы нужно употреблять с осторожностью

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Если при употреблении грибов не соблюдать осторожность, то они могут стать источником проблем для здоровья: от тяжести в желудке и непереносимости до рисков пищевых отравлений и других серьезных расстройств. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на врача-гастроэнтеролога Наталью Герасименко.

Первой опасностью она назвала индивидуальную непереносимость. Грибы могут вызвать аллергическую реакцию, которая проявляется симптомами отравления, а именно тошнотой, рвотой, резкими болями в животе, жидким стулом, зудящей сыпью. В таком случае нельзя употреблять даже съедобные грибы, если же они были съедены, нужно срочно обратиться за медицинской помощью.

Вторая опасность, которую упомянула врач, – это обострение хронических заболеваний желудочно-кишечного тракта. По ее информации, у людей с нарушенными функциями желудка и кишечника, поджелудочной железы, печени, желчевыводящих путей и у тех, кто перенес полостные операции, грибы могут вызвать обострение воспалительного процесса.

Это связано с тем, объяснила Герасименко, что смолоподобные соединения, которые содержатся в грибах, могут чрезмерно стимулировать выделение желчи и сока поджелудочной железы. Помимо этого, клетчатка грибов стимулирует излишнее сокращение кишечника, оно проявляется приступами дискомфорта в животе и спазмов. Также она плохо переваривается даже в организме здорового человека.

По словам эксперта, третья опасность – это накопление токсинов, так как грибы в процессе роста могут накапливать вредные вещества из окружающей среды. Так, если они собраны в местах, где почва может быть заражена радионуклидами, гербицидами, пестицидами, то их употребление может быть опасным.

"Грибы, собранные вдоль автотрасс, аэропортов, шахт или рудников, также могут содержать вредные элементы и вызвать интоксикацию при употреблении", – предупредила она.

Также опасность представляют ненадежные продавцы, сказала эксперт, поэтому лучше не покупать грибы с рук вдоль дороги. Даже если их собрали в экологически чистом лесу, на них могут подействовать выхлопные газы. Покупать грибы лучше всего в проверенных точках продаж.

Врач напомнила, что у грибов маленький срок хранения. Они быстро портятся, риск отравления возрастает при употреблении промытых или червивых грибов. В гнилых грибах могут находиться токсины и бактерии, вызывающие отравление. Лучше отказаться от употребления грибов, которые подозрительно выглядят или имеют неприятный запах.

Отмечается, что свежесобранные грибы можно использовать в течение 24 часов при хранении в температуре не выше 10 градусов. Даже съедобные грибы могут стать ядовитыми, если долгое время лежат без обработки. Для длительного хранения медик посоветовала их сушить, консервировать или замораживать.

Герасименко добавила, что разнообразие видов грибов тоже опасно. Нужно собирать только знакомые грибы, использовать специальные атласы и ходить за грибами с профессионалами.

"Если при сборе у вас возникают сомнения о съедобности гриба, то лучше не класть его в корзину, так как, даже соприкасаясь с другими грибами, ядовитый гриб может стать источником серьезной опасности", – заключила она.

Ранее диетолог Марият Мухина сообщила, что употребление грибов полезно для сердечно-сосудистой системы и может способствовать похудению. Витамин B2 и медь в основном присутствуют в белых грибах, вешенках и шампиньонах, уточнила она.

До этого диетолог Анжелика Дюваль порекомендовала есть грибы вместе со свежими помидорами, так как эти овощи ускоряют процесс переваривания. Например, можно сделать салат из помидоров и зелени.

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