Диетолог рассказала о неожиданном продукте для похудения

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Употребление грибов полезно для сердечно-сосудистой системы и может способствовать похудению. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина.

"Все грибы богаты пребиотиками. Там есть клетчатка – это детокс и снижение холестерина в крови. Также грибы содержат калий в большом количестве, что полезно для сердечно-сосудистой системы", – отметила специалист.





Марият Мухина врач-диетолог, доктор медицинских наук Многие из грибов имеют огромное количество витамина D, например лисички. Этот витамин ответственен за костную систему, настроение и даже иммунитет.

Витамин B2 и медь в основном присутствуют в белых грибах, вешенках и шампиньонах. "Очень много селена содержат грибы шиитаке, поэтому они улучшают иммунитет и даже обладают антиканцерогенным действием", – обратила внимание диетолог.

Кроме того, грибы являются низкокалорийным продуктом, который обеспечивает чувство сытости на протяжении долгого периода времени.





Марият Мухина врач-диетолог, доктор медицинских наук На фоне большого количества питательных веществ грибы очень низкокалорийные. Они долго находятся в желудочно-кишечном тракте и при этом просто уникально воздействуют на снижение веса. То есть после употребления грибов человек будет долго оставаться сытым.

Ранее были названы недуги, при которых стоит исключить из рациона грибы. Так как этот продукт долго переваривается, его не рекомендуется употреблять при заболеваниях желудочно-кишечного тракта. Например, при сниженной работе поджелудочной железы или желчного пузыря.

