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14:04

Общество

Диетолог рассказала о неожиданном продукте для похудения

Фото: depositphotos/BalaguR

Употребление грибов полезно для сердечно-сосудистой системы и может способствовать похудению. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина.

"Все грибы богаты пребиотиками. Там есть клетчатка – это детокс и снижение холестерина в крови. Также грибы содержат калий в большом количестве, что полезно для сердечно-сосудистой системы", – отметила специалист.

Многие из грибов имеют огромное количество витамина D, например лисички. Этот витамин ответственен за костную систему, настроение и даже иммунитет.
Марият Мухина
врач-диетолог, доктор медицинских наук

Витамин B2 и медь в основном присутствуют в белых грибах, вешенках и шампиньонах. "Очень много селена содержат грибы шиитаке, поэтому они улучшают иммунитет и даже обладают антиканцерогенным действием", – обратила внимание диетолог.

Кроме того, грибы являются низкокалорийным продуктом, который обеспечивает чувство сытости на протяжении долгого периода времени.

На фоне большого количества питательных веществ грибы очень низкокалорийные. Они долго находятся в желудочно-кишечном тракте и при этом просто уникально воздействуют на снижение веса. То есть после употребления грибов человек будет долго оставаться сытым.
Марият Мухина
врач-диетолог, доктор медицинских наук

Ранее были названы недуги, при которых стоит исключить из рациона грибы. Так как этот продукт долго переваривается, его не рекомендуется употреблять при заболеваниях желудочно-кишечного тракта. Например, при сниженной работе поджелудочной железы или желчного пузыря.

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