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08:31

Общество

Нутрициолог рассказала, кому не стоит есть лисички

Фото: 123RF/sriba3

Лисички не стоит употреблять маленьким детям и людям с заболеваниями ЖКТ. Об этом Москве 24 рассказала нутрициолог Жанна Тиханычева.

Ранее в Комитете лесного хозяйства Московской области сообщили, что в столичном регионе начался сезон лисичек. Он продлится с июля по октябрь.

По словам Тиханычевой, эти грибы богаты растительным белком, каротиноидами – предшественниками витамина А, витамином Д, витаминами группы Б, медью и цинком.

Несмотря на множество полезных веществ, это достаточно тяжелый продукт. Их не стоит употреблять детям дошкольного возраста, людям с пищевой непереносимостью некоторых компонентов, с заболеваниями ЖКТ, а также тем, кто недавно перенес серьезные операции. Лисички будут долго и тяжело перевариваться, вызывать дискомфорт.
Жанна Тиханычева
нутрициолог

Кроме того, не стоит употреблять их с жареной картошкой – это окажет еще большую нагрузку на ЖКТ, предупредила эксперт.

"Но если вы все-таки решили побаловать себя таким блюдом, добавляйте побольше сезонных овощей, зелени", – отметила Тиханычева.

Она подчеркнула, что лучше всего приготовить из лисичек суп или сделать брускетту: на кусок цельнозернового хлеба выложить грибы, зелень, овощи. "Суточная норма этих грибов для здорового человека – 100 граммов", – добавила нутрициолог.

Специалист также напомнила, что лисички часто горчат. По ее словам, причина заключается в их неправильной обработке.

Перед жаркой нужно обязательно отварить их в подсоленной воде. Важно сделать это сразу после сборки. И не стоит есть их в сыром виде – так в организм могут попасть паразиты, частички земли.
Жанна Тиханычева
нутрициолог

Нутрициолог напомнила, что лисички нельзя собирать около оживленных дорог, предприятий, так как они легко впитывают ядовитые вещества, которые могут вызвать отравление.

Ранее диетолог, нутрициолог и парафармацевт Алла Пониматкина назвала опасные последствия употребления немытых ягод. По ее словам, это чревато гепатитом А, сальмонеллезом, дизентерией, малярией, трипаносомозом, бруцеллезом.

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