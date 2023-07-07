08:31Общество
Нутрициолог рассказала, кому не стоит есть лисички
Фото: 123RF/sriba3
Лисички не стоит употреблять маленьким детям и людям с заболеваниями ЖКТ. Об этом Москве 24 рассказала нутрициолог Жанна Тиханычева.
Ранее в Комитете лесного хозяйства Московской области сообщили, что в столичном регионе начался сезон лисичек. Он продлится с июля по октябрь.
По словам Тиханычевой, эти грибы богаты растительным белком, каротиноидами – предшественниками витамина А, витамином Д, витаминами группы Б, медью и цинком.
Кроме того, не стоит употреблять их с жареной картошкой – это окажет еще большую нагрузку на ЖКТ, предупредила эксперт.
"Но если вы все-таки решили побаловать себя таким блюдом, добавляйте побольше сезонных овощей, зелени", – отметила Тиханычева.
Она подчеркнула, что лучше всего приготовить из лисичек суп или сделать брускетту: на кусок цельнозернового хлеба выложить грибы, зелень, овощи. "Суточная норма этих грибов для здорового человека – 100 граммов", – добавила нутрициолог.
Специалист также напомнила, что лисички часто горчат. По ее словам, причина заключается в их неправильной обработке.
Нутрициолог напомнила, что лисички нельзя собирать около оживленных дорог, предприятий, так как они легко впитывают ядовитые вещества, которые могут вызвать отравление.
Ранее диетолог, нутрициолог и парафармацевт Алла Пониматкина назвала опасные последствия употребления немытых ягод. По ее словам, это чревато гепатитом А, сальмонеллезом, дизентерией, малярией, трипаносомозом, бруцеллезом.
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