Нутрициолог рассказала, кому не стоит есть лисички

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Лисички не стоит употреблять маленьким детям и людям с заболеваниями ЖКТ. Об этом Москве 24 рассказала нутрициолог Жанна Тиханычева.

Ранее в Комитете лесного хозяйства Московской области сообщили, что в столичном регионе начался сезон лисичек. Он продлится с июля по октябрь.

По словам Тиханычевой, эти грибы богаты растительным белком, каротиноидами – предшественниками витамина А, витамином Д, витаминами группы Б, медью и цинком.





Жанна Тиханычева нутрициолог Несмотря на множество полезных веществ, это достаточно тяжелый продукт. Их не стоит употреблять детям дошкольного возраста, людям с пищевой непереносимостью некоторых компонентов, с заболеваниями ЖКТ, а также тем, кто недавно перенес серьезные операции. Лисички будут долго и тяжело перевариваться, вызывать дискомфорт.

Кроме того, не стоит употреблять их с жареной картошкой – это окажет еще большую нагрузку на ЖКТ, предупредила эксперт.

"Но если вы все-таки решили побаловать себя таким блюдом, добавляйте побольше сезонных овощей, зелени", – отметила Тиханычева.

Она подчеркнула, что лучше всего приготовить из лисичек суп или сделать брускетту: на кусок цельнозернового хлеба выложить грибы, зелень, овощи. "Суточная норма этих грибов для здорового человека – 100 граммов", – добавила нутрициолог.

Специалист также напомнила, что лисички часто горчат. По ее словам, причина заключается в их неправильной обработке.





Жанна Тиханычева нутрициолог Перед жаркой нужно обязательно отварить их в подсоленной воде. Важно сделать это сразу после сборки. И не стоит есть их в сыром виде – так в организм могут попасть паразиты, частички земли.

Нутрициолог напомнила, что лисички нельзя собирать около оживленных дорог, предприятий, так как они легко впитывают ядовитые вещества, которые могут вызвать отравление.

Ранее диетолог, нутрициолог и парафармацевт Алла Пониматкина назвала опасные последствия употребления немытых ягод. По ее словам, это чревато гепатитом А, сальмонеллезом, дизентерией, малярией, трипаносомозом, бруцеллезом.