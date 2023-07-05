Врач рассказал, можно ли есть арбуз в июле

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Большинство арбузов, которые можно встретить на прилавках магазинов в июле, вероятнее всего, были выращены в естественных условиях, поэтому их можно есть. Об этом Москве 24 рассказал врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев.

"В целом арбузы уже можно покупать, потому что у нас имеется достаточно большое количество мест, откуда они поставляются и где выращиваются в естественных условиях. Это юг России в том числе и другие страны тоже", – отметил эксперт.





Евгений Арзамасцев врач-диетолог, нутрициолог Июль – это уже нормальный месяц для арбузов, поэтому есть их вполне можно, ничего в этом страшного нет.

Однако при употреблении арбуза, как и любого другого продукта, важно соблюдать меру. Эксперт рекомендует съедать в день не более 300 граммов лакомства.

"Если мы съедим много, то может быть прибавка веса за счет набравшейся воды. Кроме того, проблемы со стулом, с пищеварением, например вздутие, потому что там достаточно большое количество углеводов, сахаров. Также у некоторых людей может быть аллергическая реакция, это тоже надо учитывать", – предупредил Арзамасцев.

Ранее россиянам рассказали, как правильно выбирать дыню. Отмечается, что ее можно найти на прилавках с начала лета. Однако сезон лакомства наступает с конца июля – начала августа. Приобретать дыню рекомендуется в супермаркетах и крупных магазинах, поскольку в них контролируется качество продуктов. При покупке важно обратить внимание на вес, запах и состояние плодоножки у плода. Спелая дыня тяжелая, источает вкусный аромат и имеет сухой хвостик.

