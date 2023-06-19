Гастроэнтеролог рассказала, как выбрать дыню

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В России первые дыни появляются в начале лета, однако покупка такого раннего плода может привести к дискомфорту в животе и пищевому отравлению. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на кандидата медицинских наук, врача-гастроэнтеролога Екатерину Кашух.

"Зрелая дыня – не только вкусный, но и полезный продукт. В ней содержится много витаминов, минералов и антиоксидантов, которые защищают организм от воздействия вредных веществ", – отметила она.

Специалист подчеркнула, что дыни следует приобретать в супермаркетах и крупных магазинах, где контролируется качество продуктов, соблюдаются условия хранения и на фрукты имеются документы. По словам эксперта, зрелый плод отличается от недозрелого или перезрелого по аромату. Также следует обратить внимание на кожу дыни, она должна быть упругой, указала врач.

"При выборе дыни важно ориентироваться на запах, вес плода и состояние плодоножки. Зрелая дыня вкусно пахнет, она тяжелая, а ее хвостик сухой. Если запаха у дыни нет или он неприятный, кожура слишком мягкая или твердая, а плодоножка зеленая – высок риск купить некачественный продукт", – резюмировала Кашух.

Ранее агроном Андрей Туманов рассказал, что арбузы являются неприхотливой культурой, при использовании ранних сортов и гибридов их можно вырастить в Подмосковье. Он отметил, что рассаду следует выращивать вертикально, а арбузы забирать в сеточку.

"Доктор 24": томаты