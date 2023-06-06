Земляника появилась в подмосковных лесах на две недели раньше обычного

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Земляничный сезон в лесах Подмосковья начался на две недели раньше срока. Причина – устойчивая теплая погода. Об этом сообщает комитет лесного хозяйства Московской области.

"В лесах Московского региона начался сезон одной из самых вкусных и полезных ягод – земляники. Обычно земляника поспевает в конце июня – начале июля", – отметили в пресс-службе.

Уточняется, что подмосковная земляника отличается большим размером, а железа в ней в 40 раз больше, чем в винограде, и вдвое больше, чем в сливе. Также она занимает первое место по содержанию кальция среди ягод и фруктов.

"Уже сейчас в сосновых лесах можно найти поляны поспевающих ягод", – передали в комитете.

19 мая в Москве заработало более 100 торговых точек, в которых можно купить клубнику и землянику. Там представлены ягоды из Краснодарского края, Волгоградской, Астраханской, Ростовской областей, Кабардино-Балкарии, Адыгеи, Дагестана, Карачаево-Черкессии.

Также врач-диетолог Марият Мухина заявила, что сезонные ягоды лучше употреблять в свежем виде без обработки. Именно так удастся получить максимальную пользу для здоровья.

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