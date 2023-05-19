Торговые точки по продаже клубники заработали в Москве

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Более 100 торговых точек, в которых можно купить клубнику и землянику, открылись в столице. Об этом сообщает пресс-служба департамента торговли и услуг Москвы.

"Начиная с 19 мая на более чем 100 площадках можно будет приобрести садовую землянику из Краснодарского края, Волгоградской, Астраханской, Ростовской областей, Кабардино-Балкарии, Адыгеи, Дагестана, Карачаево-Черкессии и других", – сказано в сообщении.

В ведомстве отмечают, что далее к клубничному фестивалю присоединятся производители из других регионов, в основном из Центрального Федерального округа. Количество площадок будет увеличено до 150, добавили в пресс-службе.

По информации департамента, москвичи смогут попробовать более 15 сортов клубники и земляники, в том числе Клери, Флэр, Альба, Джоли, Альбион, Азия, Роксана. Цены начинаются от 300 рублей за килограмм.

Ранее диетологи британского онлайн-магазина продуктов питания MuscleFood рассказали, что клубника поможет справиться с такими последствиями долгих перелетов, как синдром смены часовых поездов и сонливость, которые возникают из-за обезвоживания. Это связано с тем, что в ягоде содержится много воды.

До этого диетолог Яна Прудникова предупредила, что переедание клубники может привести к дисфункции блуждающего нерва – самого длинного в организме человека. Дело в том, что ягода содержит в себе небольшие косточки, которые усиливают сокращение стенок (перистальтику) кишечника, через который проходит нервный пучок. По ее словам, дисфункция опасна тем, что может вызвать нарушения со стороны всех систем, которые нерв регулирует.