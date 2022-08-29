Диетологи назвали лучшие продукты для долгих перелетов

Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Орехи, клубника и бананы помогут справиться с последствиями долгих перелетов. Об этом Express рассказали диетологи британского онлайн-магазина продуктов питания MuscleFood.
Эксперты отметили, что после долгих перелетов граждане могут испытывать переутомление и дискомфорт. По их словам, это является реакцией на пересечение нескольких часовых поясов и нарушение внутренних часов организма.
Диетологи уточнили, что миндаль, кешью или арахис помогают пассажирам расслабиться и нормализовать сон. Также в бананах содержатся калий и натуральный сахар, которые помогают организму дольше оставаться бодрыми.
"Один из лучших способов победить синдром смены часовых поясов и сонливость после дальних перелетов – это избежать обезвоживания, употребляя в пищу продукты с высоким содержанием воды. Для этого идеально подойдут клубника, арбуз и сельдерей", – сказали они.
Ранее главный диетолог Депздрава Антонина Стародубова рассказала, что за день можно съедать 20–30 граммов различных свежих или сушеных орехов без предварительного обжаривания, добавления сахара или соли. Диетолог подчеркнула, что лучше всего употреблять разные виды орехов в смеси или просто чередовать их.
Стародубова отметила, что в орехах содержится большое количество ценных питательных веществ.
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