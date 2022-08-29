Эксперт назвала неожиданную причину компульсивного переедания

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Бизнес-коуч, медиатор конфликтных ситуации в сфере корпоративного управления Ольга Абрамова рассказала о неожиданной причине компульсивного переедания. Об этом сообщает "Лента.ру".
По ее словам, расстройство пищевого поведения может быть вызвано напряженной обстановкой на работе.
"Часто коллеги решают конфликты агрессивно, с разрушительными последствиями для психики своей и коллег. Это в свою очередь приводит к стрессу и неуверенности сотрудников в себе", – пояснила Абрамова.
Она отметила, что напряжение имеет накопительный характер, из-за чего после работы человек в стрессе может прийти домой и расслабиться с помощью употребления вредной пищи в больших количествах.
"Формируется зависимость – снимать напряжение при помощи еды. Проблемы не решаются, а остаются в подсознании, как итог – тревога в конфликте заедается", – пояснила Абрамова.
Эксперт посоветовала поговорить с человеком, вовлеченным в конфликт.
"Обсудите вашу общую проблему, которая требует решения. Важно поделиться тем, как вы видите проблему, без обвинений, и объяснить, как эта ситуация влияет на вас. Затем обсудите, что привело к конфликту и почему важно его решить. После этого можно изучить варианты выхода из проблемы и найти компромисс, который устроит обе стороны", – заключила Абрамова.
Ранее диетолог Кристина Плотникова рассказала, что переедание является психологическим расстройством, которое при отсутствии лечения способно привести к более тяжелым недугам, вплоть до онкологии.
Как объяснила специалист, компульсивное переедание заключается в употреблении человеком пищи сверх его потребностей. Обычно оно возникает при стрессах, тревожности и других негативных чувствах. Страдающие таким расстройством люди едят до боли в животе, а затем корят себя. Это усугубляет как психологические, так и физические проблемы.
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