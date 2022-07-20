Диетолог рассказал, кому нельзя есть торт

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Директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии Михаил Гинзбург рассказал, что торты и пирожные нельзя есть детям, женщинам старше 40 лет со склонностью к полноте и диабету, а также мужчинам старше 50 лет с болезнями сердца и сосудов. Об этом сообщает URA.RU.

"Если перед нами женщина, которой больше 40 лет, у которой имеются уже признаки какого-то абдоминального ожирения, отягченные наследственностью, например диабет у мамы, ей торт не следует есть. Пирожные не следует есть и детям. Нельзя их есть мужчинам старше 50 лет, у которых гипертоническая болезнь или атеросклероз", – отметил Гинзбург.

Диетолог подчеркнул, что торт является сладким жирным лакомством. Употребление этого десерта может привести к появлению и развитию разных болезней, добавил Гинзбург.

Ранее россиян предупредили об опасности переедания ягод. Заместитель главного врача Ямальского центра общественного здоровья и медицинской профилактики, кандидат биологических наук Наталья Половодова уточнила, что в течение дня можно употребить лишь горсть ягод. Чрезмерное переедание "природных витаминов" может грозить набором лишнего веса.

