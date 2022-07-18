Диетолог рассказал, чем опасен отказ от завтрака

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Отказ от завтрака может привести к ухудшению самочувствия, снижению метаболизма и набору веса. Об этом Москве 24 рассказал врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев.
В первую очередь это будет снижать психологическую привычку к питанию и сбивать режим приема пищи, говорит специалист. "То есть человеку будет непонятно, во сколько по времени ему нужно поесть в следующий раз", – отмечает он.
Кроме того, по словам нутрициолога, пропуск завтрака может привести к ухудшению самочувствия. "Завтрак – это наша сила и хорошее самочувствие в течение дня. То есть если его нет, то и питание организму брать неоткуда", – отмечает эксперт.
Если метаболизм будет подрываться не только отсутствием завтрака, но и беспорядочным приемом пищи, то в дальнейшем это приведет к набору веса, продолжает специалист. Особенно если при отсутствии завтрака будет всего один прием еды, например вечером, что встречается чаще всего.
Поэтому диетолог рекомендует обязательно есть утром и лучше всего – через час после пробуждения, подчеркивает нутрициолог.
Ранее врач-диетолог Наталья Денисова рассказала, что оптимальным завтраком являются каши из круп (гречневая, пшенная, овсяная, ячневая). Малоочищенные крупы содержат максимальное количество пищевых волокон, витаминов и минеральных веществ.
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