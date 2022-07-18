Диетолог рассказал, чем опасен отказ от завтрака

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Отказ от завтрака может привести к ухудшению самочувствия, снижению метаболизма и набору веса. Об этом Москве 24 рассказал врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев.

В первую очередь это будет снижать психологическую привычку к питанию и сбивать режим приема пищи, говорит специалист. "То есть человеку будет непонятно, во сколько по времени ему нужно поесть в следующий раз", – отмечает он.



Евгений Арзамасцев врач-диетолог, нутрициолог Отсутствие завтрака будет приводить к снижению метаболизма, потому что, если мы не поедим с утра, наш организм не запустит наш обмен веществ должным образом. Особенно если этот завтрак не будет состоять из какого-то количества углеводов либо полезного легкоусвояемого белка.

Кроме того, по словам нутрициолога, пропуск завтрака может привести к ухудшению самочувствия. "Завтрак – это наша сила и хорошее самочувствие в течение дня. То есть если его нет, то и питание организму брать неоткуда", – отмечает эксперт.

Если метаболизм будет подрываться не только отсутствием завтрака, но и беспорядочным приемом пищи, то в дальнейшем это приведет к набору веса, продолжает специалист. Особенно если при отсутствии завтрака будет всего один прием еды, например вечером, что встречается чаще всего.

Поэтому диетолог рекомендует обязательно есть утром и лучше всего – через час после пробуждения, подчеркивает нутрициолог.



Евгений Арзамасцев врач-диетолог, нутрициолог Прямо после пробуждения все-таки завтракать нежелательно, потому что желудок еще не успел "проснуться". То есть перистальтики недостаточно для того, чтобы полностью, в хорошем темпе переварить поступившую пищу.

Ранее врач-диетолог Наталья Денисова рассказала, что оптимальным завтраком являются каши из круп (гречневая, пшенная, овсяная, ячневая). Малоочищенные крупы содержат максимальное количество пищевых волокон, витаминов и минеральных веществ.