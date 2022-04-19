Диетолог назвала лучший завтрак для похудения

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Врач-диетолог Наталья Денисова назвала лучший завтрак для похудения.

В беседе с Pravda.Ru она отметила, что завтрак пропускать нельзя, поскольку именно он запускает метаболизм в организме после сна. По словам эксперта, желательно осуществлять первый прием пищи в течение часа после пробуждения.

"Если в первой половине дня мы не получим нужное количество энергии, вся калорийность рациона выпадет на вторую половину дня. Как правило, люди, которые не завтракают, переедают вечером. А избыток калорий перед сном превращается в избыток жировой ткани", – рассказала Денисова.

Кроме того, правильный режим питания поддерживает постоянство концентрации пищевых веществ в организме, в первую очередь глюкозы – основного источника энергии. По словам диетолога, завтрак от этого количества энергии должен составлять не менее 25%.

"При этом завтрак, как любой прием пищи, должен быть сбалансирован: мы должны получить белки, жиры, углеводы, чтобы организм полноценно работал. Завтрак так важен, потому что заряжает нас энергией до обеда", – добавила Денисова.

Она подчеркнула, что оптимальным завтраком являются каши из круп (гречневая, пшенная, овсяная, ячневая). Малоочищенные крупы содержат максимальное количество пищевых волокон, витаминов и минеральных веществ.

"Это идеальный завтрак, который стоит дополнить белком. Сочетание молока и круп – это прекрасное сочетание с точки зрения аминокислотного состава. Нам нужны полезные жиры. Поэтому хорошо добавить в кашу сливочное или растительное масло", – заключила диетолог.

Ранее врач-гастроэнтеролог, диетолог Нурия Дианова отметила, что не рекомендует каждый день есть гречку. По ее словам, питание человека должно быть разнообразным. Это поможет получить как можно больше полезных для здоровья организма питательных веществ.

