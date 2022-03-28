Гастроэнтеролог рекомендовал худеющим устраивать еженедельный читмил

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Во время диеты для поддержания основного обмена веществ следует раз в неделю устраивать читмил, предоставляя себе возможность есть все, что хочется без ограничений, заявил врач-гастроэнтеролог, завкафедрой терапии института профессионального образования Сеченовского университета Чавдар Павлов.
"Читмил необходим для поддержания основного обмена веществ, так как при ограничительных рационах он снижается. При правильном проведении вреда организму читмил нанести не может. Он проводится один раз в неделю, лучше на выходных", – приводит его слова Агентство "Москва".
При этом, по словам врача, прием высококалорийной пищи во время читмила следует запланировать на первую половину дня. Кроме того, необходимо соблюдать питьевой режим и ритм питания в течение всего дня.
"(Необходимо. – Прим. ред.) выбирать блюда не только калорийные, но и полезные – крупы, картофель, рыбу жирных сортов", – добавил Павлов.
Ранее ученые из Чикагского университета выяснили, что недосып приводит к набору веса. Исследователи пояснили, что из-за нарушения сна в организме вырабатывается гормон, пробуждающий аппетит, и возникает нехватка гормона лептина, отвечающего за чувство голода.
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