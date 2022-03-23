Диетолог рассказала о необычном способе похудения

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Врач-диетолог Елена Соломатина в разговоре с Москвой 24 посоветовала желающим похудеть пить теплую воду.
По ее словам, теплые напитки дают чувство насыщения, поэтому их хорошо употреблять тем, кто хочет избавиться от лишних килограммов.
Пить можно не только простую воду, говорит диетолог. Подойдет цикорий (можно добавить туда немного нежирного молока), продолжает специалист.
"Что-то теплое, тягучее. Мозг воспринимает это как какой-то суп, бульон. Если кто-то до еды выпьет такое, кружку какого-то такого напитка, даже просто воды, то он съест меньше. Некоторым очень хорошо помогают такие ухищрения", – поясняет Соломатина.
При этом, по словам специалиста, холодная вода, наоборот, стимулирует перистальтику кишечника, в связи с чем такие напитки предлагают в ресторанах быстрого питания. "Из-за этого непереваренная еда очень быстро "проскакивает", не успевает даже всасываться и человек опять хочет есть", – предостерегла диетолог.
Кроме того, популярное сегодня интервальное голодание, которого придерживаются многие худеющие, может быть полезным не для всех, отмечает врач. "После того как люди долго не едят, они набрасываются на еду и уже сдержать их в количестве практически невозможно. У них очень быстро подскакивает уровень глюкозы, прямо очень быстро", – говорит Соломатина.
Поэтому при выборе диеты эксперт советует учитывать индивидуальные особенности организма, чтобы похудение не приносило вреда.
Ранее руководитель направления диетологии Европейского медицинского центра, врач-диетолог, кандидат медицинских наук Ксения Селезнева предупредила о проблемах со здоровьем, на которые указывает избыточный жир на животе. По словам эксперта, если у человека наблюдается ожирение, то вследствие этого у него может развиваться сахарный диабет и гипертония. Кроме того, существуют риски бесплодия, а также появления проблем с гормонами.
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