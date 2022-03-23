Диетолог рассказала о необычном способе похудения

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Врач-диетолог Елена Соломатина в разговоре с Москвой 24 посоветовала желающим похудеть пить теплую воду.

По ее словам, теплые напитки дают чувство насыщения, поэтому их хорошо употреблять тем, кто хочет избавиться от лишних килограммов.





Елена Соломатина врач-диетолог Если мы будем пить теплую воду, то не будет чувства голода. Она успокаивает и дает ощущение комфорта. Центры жажды и насыщения находятся рядом, поэтому иногда нам достаточно попить воды. Во-первых, мы смываем желудочный сок, во-вторых, заполняем желудок. А объем в желудке тормозит выработку грелина – гормона голода.

Пить можно не только простую воду, говорит диетолог. Подойдет цикорий (можно добавить туда немного нежирного молока), продолжает специалист.

"Что-то теплое, тягучее. Мозг воспринимает это как какой-то суп, бульон. Если кто-то до еды выпьет такое, кружку какого-то такого напитка, даже просто воды, то он съест меньше. Некоторым очень хорошо помогают такие ухищрения", – поясняет Соломатина.

При этом, по словам специалиста, холодная вода, наоборот, стимулирует перистальтику кишечника, в связи с чем такие напитки предлагают в ресторанах быстрого питания. "Из-за этого непереваренная еда очень быстро "проскакивает", не успевает даже всасываться и человек опять хочет есть", – предостерегла диетолог.

Кроме того, популярное сегодня интервальное голодание, которого придерживаются многие худеющие, может быть полезным не для всех, отмечает врач. "После того как люди долго не едят, они набрасываются на еду и уже сдержать их в количестве практически невозможно. У них очень быстро подскакивает уровень глюкозы, прямо очень быстро", – говорит Соломатина.





Елена Соломатина врач-диетолог Некоторым, наоборот, подходит интервальное голодание. Они в течение дня где-нибудь с 12 до 18 ч едят, уходят с этим спать, а потом завтракать им тоже особо не хочется сразу. И они хорошо переносят такой ритм.

Поэтому при выборе диеты эксперт советует учитывать индивидуальные особенности организма, чтобы похудение не приносило вреда.

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