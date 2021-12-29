Диетолог перечислила последствия отказа от хлеба

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Отказ от употребления хлеба поможет избежать множество проблем, выразила мнение врач-диетолог Татьяна Разумовская в разговоре с РИА Новости.

Как заявила эксперт, частое употребление продукта способствует набору веса. Разумовская объяснила, что калорийность хлеба в среднем составляет 250–300 килокалорий на 100 граммов. При этом пшеничный хлеб из муки тонкого помола имеет высокий гликемический индекс.

Специалист продолжила, что при употреблении белого хлеба организм совершает сильный выброс инсулина, что способствует быстрому возникновению чувства голода.

"Таким образом, хлеб из муки тонкого помола косвенно влияет на набор веса, стимулируя аппетит. Если вы много сидите и мало двигаетесь, лучше убрать продукт из меню", – рекомендовала Разумовская.

Помимо прочего, цельнозерновой хлеб может привести к вздутию живота и метеоризму. При этом употребление такого продукта в меру способно помочь пищеварению.

"Белый хлеб из муки тонкого помола, напротив, может приводить к запорам, особенно у людей старшего поколения, и если есть проблемы с кишечником, лучше исключить его из меню", – заключила диетолог.

Ранее диетолог Маргарита Макуха посоветовала заменить вареную колбасу в оливье на отварную говядину, поскольку это мясо богато белком и содержит меньше жира. По словам эксперта, чтобы снизить в готовом блюде количество калорий, соли и сахара, вместо магазинного майонеза лучше использовать домашний.