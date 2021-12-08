Гастроэнтеролог рассказал, как не переедать в новогодние праздники

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Чтобы не переедать на новогодних праздниках, следует употреблять пищу медленно и не отвлекаться на гаджеты. Об этом газете "Известия" рассказал врач-гастроэнтеролог "СМ-Клиника" Шота Каландия.

"Чересчур быстрый прием пищи является основной причиной переедания. <...> Головному мозгу человека требуется в среднем 20 минут, чтобы получить сигнал от желудка о том, что вы наелись... <...> Не стоит отвлекаться на электронные устройства при приеме пищи, так как вы съедите больше, чем стоило бы", – объяснил врач.

По его словам, не лишним будет заменить привычные блюда более полезными аналогами: например, вместо оливье приготовить салат с отварной курицей или запеченным лососем, а вместо различных тортов и пирогов – штрудель. Не стоит и засиживаться за праздничным столом, отмечает Каландия, поскольку всего 30-минутной прогулки достаточно, чтобы избежать чувства тяжести в желудке.

Гастроэнтеролог также рекомендует не злоупотреблять алкоголем. Так, безопасный для человека объем – это 15 миллилитров 100-процентного спирта или 25 миллилитров водки в день. Если человек все же перепил или переел, то ему стоит воспользоваться поглощающими токсины препаратами сорбентами, например активированным углем.

Ранее доцент кафедры ресторанного бизнеса Российского экономического университета имени Плеханова Елена Мясникова рассказала, что новогодний стол для российской семьи из четырех человек в нынешнем году обойдется в 11 тысяч 499 рублей.

В стандартный новогодний стол были включены крепкие алкогольные напитки, шампанское, рыбные и мясные деликатесы, икра, салат оливье, а также овощи и фрукты.

