Эксперт рассказала, сколько будет стоить новогодний стол для семьи из четырех человек

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Стало известно, сколько будет стоить новогодний стол для российской семьи из четырех человек в нынешнем году. Об этом рассказала доцент кафедры ресторанного бизнеса Российского экономического университета имени Плеханова Елена Мясникова в интервью Агентству "Москва".

В стандартный новогодний стол были включены крепкие алкогольные напитки, шампанское, рыбные и мясные деликатесы, икра, салат оливье, а также овощи и фрукты.

"На семью минимум из четырех человек в целом придется потратить 11 тысяч 499 рублей", – сообщила Мясникова.

По словам эксперта, за год цена данного продуктового набора для праздника поднялась на 8,73%. Она также обратила внимание, что сладости на новогодний стол растут в цене умеренно.

"Торты, кексы и рулеты, а также шоколадные конфеты увеличились в цене на 7,56, 9,53 и 5,75% соответственно", – подытожила Мясникова.

Ранее крупные ретейлеры предупредили россиян о резком подорожании кондитерских изделий перед Новым годом. Производители объяснили рост цен увеличением стоимости логистики и сырья, в частности сахара, патоки, какао и фундука.

До этого экономист, доцент кафедры финансов и цен РЭУ имени Плеханова Мария Долгова предупредила россиян о возможном подорожании овощей и фруктов в период новогодних праздников. Цены на них могут вырасти на 20%. Подорожание сельхозпродукции, по словам эксперта, обусловлено повышением затрат производителей на ее выращивание, а также снижением импорта продуктов из Турции.