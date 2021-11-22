В России перед Новым годом могут резко подорожать сладости – СМИ

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Подорожание кондитерской продукции ожидается в России перед новогодними праздниками. Об этом сообщает газета "Известия".

Издание ссылается на заявления крупных ритейлеров, в число которых вошли "Верный", "Пятерочка", "Перекресток" и "Утконос онлайн". Представители розничной торговли подчеркивают, что уже получили от производителей уведомления о повышении цен на продукцию с 1 декабря текущего года.

В частности, компания "Акконд" оповестила "Верный" о повышении цен на товары от 4,7% до 20,5%. Причинами стали подорожание сырья и упаковочных материалов.

В свою очередь, цены на продукцию брендов "Красный Октябрь", "Бабаевский" и Коркунов уже повысились на 6%. Увеличение стоимости стало уже вторым за текущий год, отметили в "Верном". Весной товары уже поднимались в цене на 6%.

Представители "Утконос онлайн" подтвердили изданию факт получения уведомления от производителей. По их информации, рост цен обоснован увеличением стоимости логистики и сырья, в частности, сахара, патоки, какао и фундука.

В пресс-службе Минсельхоза подчеркнули, что российские кондитерские предприятия работают в условиях значительного роста издержек.

"Производители сдерживают резкий рост цен на свою продукцию, в том числе оптимизируя внутренние процессы и сокращая маржинальность", – подчеркнули в ведомстве.

Там заверили, что рост цен на кондитерские изделия фиксируется только на отдельных предприятиях. Кроме того, стоимость возрастет лишь на определенный ассортимент, заключили в Минсельхозе.

Ранее экономист, доцент кафедры финансов и цен РЭУ имени Плеханова Мария Долгова предупредила россиян о возможном подорожании овощей и фруктов в период новогодних праздников. Цены на них могут вырасти на 20%. Подорожание сельхозпродукции, по словам эксперта, обусловлено повышением затрат производителей на ее выращивание, а также снижением импорта продуктов из Турции.