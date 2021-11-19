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Экономика

13:44

Россиян предупредили о росте цен на безалкогольные напитки

экономика

Фото: depositphotos/monticello

Проблемы с поставками лимонной кислоты из Китая могут привести к подорожанию безалкогольных напитков. Об этом РИА Новости заявил президент Союза производителей соков, воды и напитков ("Союзнапитки") Максим Новиков.

Он отметил, что перебои связаны с перегрузкой портов Дальнего Востока.

По словам Новикова, лимонная кислота является необходимым ингредиентом для производства безалкогольной продукции. Длительный разрыв логистической цепочки может негативно сказаться на цикле производства. А дефицит, в свою очередь, вызовет повышение стоимости напитков.

Ранее Союз российских пивоваров попросил премьер-министра РФ Михаила Мишустина ввести квоты на вывоз ячменя и солода из России. В письме объединения было сказано, что такое предложение продиктовано беспрецедентным ростом цен на пивоваренный солод, из-за которого в 2022 году может значительно увеличиться стоимость пива.

В России к Новому году может подорожать шампанское

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