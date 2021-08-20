Эксперт объяснил причины возможного подорожания вина в России

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Директор Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя (ЦИФРРА) Вадим Дробиз в беседе с Москвой 24 рассказал о причинах подорожания вина в России.
Ранее эксперты Роскачества заявили, что цены на виноград с учетом климатических проблем и рисков сокращения урожая вырастут не менее чем на 30%. По их словам, сдержать стоимость бутылки вина смогут только производители с большими площадями собственных виноградников. Если же виноделы закупают виноград, отпускная стоимость бутылки может вырасти от 15–20% и более, отметили в Роскачестве.
По мнению Дробиза, подорожание вина связано со вступившим в силу летом 2020 года законом о виноградарстве и виноделии. Согласно документу, для производства российского вина запрещено использовать импортный виноматериал. Дробиз отметил, что это привело к дефициту сырья на годы вперед.
"В этом году цена может вырасти очень мощно. В следующем, возможно, этого и не будет. Но падения цен точно не случится", – считает Дробиз.
Также недостаток российского виноматериала может привести к сокращению производства отечественных вин, однако даже в этом случае определенный дефицит сырья все равно сохранится, сказал Дробиз. Ситуация также может привести к резкому увеличению доли импортного вина на российских прилавках, говорит эксперт.
"У нас по итогам первого полугодия падает производство, но на 20–30% растет импорт. Фактически российское вино частично замещается зарубежной продукцией", – заявил собеседник Москвы 24.
Эксперт согласился с выводами Роскачества о том, что к росту цен на вино привели и климатические проблемы.
"На самом деле сейчас нет регионов нерискованного виноградарства. И Франция, и Италия, и Испания – в общем, абсолютно все винодельческие страны столкнулись с проблемой климата. В России по Темрюкскому району из-за этого в среднем потеряно 20% от урожая винограда. Это тоже дополнительный фактор в подорожании", – обратил внимание Дробиз.
Из-за ситуации с вином россияне все чаще переходят на более дешевые алкогольные напитки, заявил Дробиз.
"В прошлом году в России резко подорожали винные напитки без добавления спирта. Если в вине 100% виноматериала, то в этих напитках 50%. Это был как раз недорогой сегмент. За счет подорожания производство такой продукции в прошлом году упало в 2,5 раза, а потребление – на треть. И те, кто пил эти напитки, перешли на слабый алкоголь и пиво. Уверен, аналогичная картина будет и после подорожания вина", – рассуждает специалист.
Дробиз добавил, что бутылка качественного российского вина стоит дороже 200 рублей. Рассматривать напитки ниже этой стоимости нежелательно, резюмировал эксперт.
Ранее в России предложили провести эксперимент по дистанционной продаже вина с 1 января 2022 года. В качестве пилотных регионов планируются Москва, Подмосковье и Мордовия.
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