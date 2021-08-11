В России предложили провести эксперимент по дистанционной продаже вина

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Минфин предложил запустить эксперимент по дистанционной продаже российского вина в Москве, Подмосковье и в Мордовии с 1 января 2022 года. Соответствующий законопроект опубликован на официальном портале правовых актов.

"Провести начиная с 1 января 2022 года, эксперимент по розничной продаже дистанционным способом вина, крепленого вина, игристого вина, полностью (на 100 процентов) произведенных из винограда, выращенного на территории Российской Федерации посредством заказа с использованием специализированного сайта АО "Почта России" в информационно-телекоммуникационной сети интернет", – сообщается в документе.

Сроки проведения такого эксперимента и решение о расширении территории, на которой он будет осуществляться, будут приниматься правительством.

Ранее стало известно, что вино в России может подешеветь. В пресс-службе Минсельхоза РФ заявили, что спрос на отечественный виноград как сырье для винодельческой продукции способствует инвестиционной привлекательности отрасли.

В связи с этим в ведомстве считают, что стоимость винограда и винодельческой продукции в РФ будет снижаться по мере насыщения рынка отечественным сырьем.

