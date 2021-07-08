В Минсельхозе допустили, что вино в России может подешеветь

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Спрос на отечественный виноград как сырье для винодельческой продукции способствует инвестиционной привлекательности отрасли, сообщили в пресс-службе Минсельхоза РФ.

В ведомстве считают, что по мере насыщения рынка отечественным сырьем стоимость винограда и винодельческой продукции в РФ будет снижаться.

Понятие "вино России", под которым подразумеваются вина, произведенные из винограда, выращенного в РФ, введено с 26 июня 2020 года. Тогда в стране вступил в силу закон о виноградарстве и виноделии.

Исследование рейтингового агентства "Национальные кредитные рейтинги" показало, что цены на российское вино за 2021–2022 годы могут вырасти в среднем на 15–20%. Это связано с подорожанием винограда, нехваткой отечественных саженцев и увеличением стоимости импортного посадочного материала.

"Дополнительный импульс отрасли придает действие закона "О виноградарстве и виноделии", который дал уникальные возможности отечественным предприятиям, производящим вино из российского винограда. В совокупности с поддержкой закладки виноградников и питомников, строительства и модернизации виноделен, а также экспорта закон стимулирует создание и развитие успешных винодельческих хозяйств в нашей стране", – говорится в сообщении.

В 2020 году общая площадь виноградных насаждений в России составила 96,8 тысячи гектаров, а в этом году планируется заложить еще порядка пяти тысяч гектаров. Отмечается, что валовый сбор винограда в 2020 году составил 682 тысячи тонн против 678 тысяч тонн годом ранее. В этом году ожидается сохранение положительной динамики производства.

Эксперты прогнозируют, что капзатраты и долговая нагрузка российских винодельческих хозяйств будут расти не менее чем на 10–12% в год в силу необходимости расширять площади под виноградниками, но это не несет угрозы рынку.

2 июля в России были приняты поправки в федеральный закон о регулировании алкогольной продукции, согласно которым термин "шампанское" разрешается применять только к продукции российского производства. Остальные напитки данной категории должны носить маркировку "игристое вино".

В связи с этим производитель алкогольной продукции Moet Hennessy заявил о намерении прекратить поставки шампанского в Россию, однако позже с новым требованием все же согласился.

Между тем в Минсельхозе объяснили, что обновленный закон не запрещает зарубежным производителям использовать обозначение Champagne в наименовании своей продукции, однако при этом на контрэтикетке должно обязательно стоять обозначение "игристое вино".

