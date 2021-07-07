В Минсельхозе объяснили изменения в законе о виноделии

Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов
Изменения, внесенные в закон "О регулировании алкогольной продукции", не запрещают производителям использовать обозначение "Champagne" в наименовании своей продукции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу министерства сельского хозяйства РФ.
В ведомстве объяснили, что с лета 2020 года в России действует федеральный закон о виноградарстве и виноделии, который подразумевает классификацию продукции на вина, игристые вина, крепленые вина и другие виды. 2 июля были внесены изменения в закон "О регулировании алкогольной продукции", который предусматривает аналогичную классификацию.
"В случае если производитель зарегистрировал в установленном порядке географическое обозначение для винодельческой продукции, в том числе "Champagne", то закон не содержит запрета для его использования", – отметили в Минсельхозе, добавив, что при этом указание на этикетке вида продукции остается обязательным. То есть на контрэтикетке продукции Champagne должно стоять обозначение "игристое вино".
Ранее производитель алкогольной продукции Moet Hennessy заявил о намерении прекратить поставки шампанского в Россию. Причиной такого решения стали поправки в законе 171-ФЗ "О регулировании алкогольной продукции", согласно которым термин "шампанское" разрешается применять только к продукции российского производства. Остальные напитки данной категории должны носить маркировку "игристое вино".
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