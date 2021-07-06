Эксперты объяснили, что будет с рынком шампанского в России из-за введения новых правил

Французская компания – производитель премиальных алкогольных напитков Moet Hennessy подтвердила временную остановку поставок шампанского в Россию из-за нового закона. Теперь, согласно правилам, все шампанское, которое привозится в страну, должно иметь маркировку "игристое вино". Разбираемся, пострадает ли от этого рынок.

Больше не шампанское

В головном офисе Moet Hennessy подтвердили приостановку поставок шампанского в Россию в связи с поправками к Федеральному закону "О регулировании алкогольной продукции". Согласно новым требованиям, термин "шампанское" разрешается применять только к продукции отечественного производства. Остальные же напитки данной категории должны носить маркировку "игристое вино".



Закон, определяющий особенности производства и оборота винодельческой продукции в России, 2 июля подписал президент Владимир Путин. В частности, поправки говорят о том, что "использование географического указания и наименования места происхождения товара в отношении винодельческой продукции осуществляется в рамках российской национальной системы". При этом в закон 1995 года о госрегулировании оборота спиртного внесены изменения, согласно которым в перечислении видов алкогольной продукции слова "игристое вино (шампанское)" заменили словами "игристое вино, включая российское шампанское".





Анн Катрин Грималь директор по коммуникациям головного офиса компании Moet Hennessy Moet Hennessy Russia предупредила своих партнеров о местных законодательных изменениях, касающихся маркировки "игристое вино" для бутылок шампанского. Эти положения приводят к приостановке поставок продукции для оценки последствий нового закона.

Однако агентство Bloomberg со ссылкой на компанию сообщило, что производитель алкогольной продукции Moet Hennessy согласился использовать для своих напитков наименование "игристое вино" для поставок в Россию, но на это потребуется время.

В свою очередь, Еврокомиссия не согласна с утвержденным в России законом и планирует предпринять необходимые шаги для защиты прав своих компаний. "Мы, конечно, в курсе этого российского закона, который повлияет на экспорт вина. Мы будем делать все, чтобы выразить наше несогласие и обеспокоенность. И сделаем все, чтобы защитить наши права и предпринять необходимые шаги", – сказал представитель Еврокомиссии.

Франция тоже знает о ситуации с маркировкой шампанского в России и будет продолжать работать с российской стороной в этом направлении, заявил глава министерства сельского хозяйства страны Жюльен Денорманди.





Жюльен Денорманди глава министерства сельского хозяйства Франции Мы следим за этим вопросом – и в течение многих лет. Это битва о вопросах наименований: можно ли писать "шампанское" и на бутылках какого типа. Очевидно, что позиция Франции была выражена очень четко: слово "шампанское" происходит от названия прекрасного региона Франции (Шампань. – Прим. ред.), где производится шампанское.

Неприемлемыми новые требования также назвали в Межпрофессиональном комитете вин Шампани (CIVC). Там призвали дипломатов Франции и Европейского союза приложить необходимые усилия для того, чтобы закон был пересмотрен.

К дискуссии подключился и Минпромторг. В ведомстве изучат корректность трактовки новых правил, которые подразумевают использование слова "шампанское" только для российской продукции. Об этом заявил замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов.

"Это не наш (не Минпромторга. – Прим. ред.) закон и не наша отрасль (винная. – Прим. ред.). И, чтобы разобраться, насколько правильно все трактуют нормы закона, мы сейчас внимательно с ним знакомимся. Прокомментировать я смогу только на днях", – сказал Евтухов.

Хорошо забытое старое?

Президент Союза виноградарей и виноделов России Леонид Попович в беседе с Москвой 24 заявил, что никаких трудностей с шампанским отечественный рынок испытывать не будет.

"Все как поставлялось, так и будет поставляться, – считает эксперт. – Нет новых правил игры, их придумал Moet. Сначала придумали правила, потом сказали, что им они не нравятся, потом решили не поставлять, потом сказали, что будут..."





Леонид Попович президент Союза виноградарей и виноделов России Российский покупатель не останется без шампанского. У нас много своего, чего не хватит – довезем из-за рубежа. А ввиду того, что никаких новых правил нет, надо действовать по старым правилам. Все как поставляли, так и будут поставлять.

Винный эксперт, член Союза сомелье и экспертов России Денис Руденко объяснил Москве 24, из-за чего возникла подобная ситуация.

"Дело в том, что российские законодатели убрали из законодательной базы слово "шампанское" вообще, сохранив его только в словосочетании "российское шампанское". Но до принятия этого закона все игристые вина, ввозимые в страну, сертифицировались как игристые. И сейчас они будут сертифицироваться и ввозиться точно так же", – сказал специалист.

Право оставить на этикетке слово "шампань" в английском написании у французских производителей никто не отнимал, добавил Руденко. По его словам, надпись на контрэтикетке "игристое вино" также никуда не исчезнет.

"Суть недопонимания в том, что для производителей всего мира слово "шампанское" в законодательной базе исчезает, уравниваются производители игристых вин шампани, креман, франчакорта... А для российских производителей сохранено право на контрэтикетке писать "российское шампанское", – пояснил Руденко.





Денис Руденко член Союза сомелье и экспертов России Даже если сейчас какие-то компании декларируют то, что прекратят поставки, никуда они не денутся – во всем мире кризис перепроизводства вина и продавать его куда-то надо. Россия в этом смысле является пусть и не первым, но и далеко не последним рынком.

Вместе с тем специалист считает, что из законодательной базы следует в принципе убрать слово "шампанское".

"То, что оставили это для России, плохо. В законодательной базе надо убирать все использования географических наименований. Слово "шампанское" – географическое наименование", – сказал Руденко.

Кроме того, произошедшие споры и заявления вокруг поправок к закону эксперт назвал хайпом и желанием обратить внимание на то, что у России до сих пор нет действующего закона о географических наименованиях продуктов питания.

