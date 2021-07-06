Власти Франции заявили, что считают "шампанское" чисто французским наименованием

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Власти Франции намерены и дальше обсуждать с Россией условия использования французского наименования "шампанское" на российском рынке. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на слова министра сельского хозяйства Франции Жюльена Денорманди.

"Слово "шампанское" имеет французское происхождение. Мы продолжим работать по этому направлению с властями России", – заявил Денорманди.

Ранее в Еврокомиссии (ЕК) не согласились с новым законом о виноделии, разрешающим использовать слово "шампанское" только в отношении напитка, который был произведен в России. Поэтому в ЕК решили всеми возможными мерами защитить права европейских компаний.

Впоследствии стало известно, что из-за поправок в 171-ФЗ "О регулировании алкогольной продукции", по которым предполагается изменение наименования шампанского на игристое вино, дистрибьютор Moet Hennessy заявил о временном прекращении поставок шампанского в Россию. В компании обратили внимание, что со вступлением в силу этого законопроекта производитель будет вынужден проводить пересертификацию продукции.

Однако позже Moet Hennessy согласилась маркировать товар по новым правилам российского законодательства, заявив, что поставки возобновятся после внесения необходимых корректировок.

Ранее президент Союза виноградарей и виноделов Леонид Попович заявил, что решение Moet Hennessy приостановить поставки шампанского в Россию является шантажом. Он предположил, что Moet Hennessy боится, что поставляемые напитки не будут соответствовать характеристикам на игристое вино в России.

