Компания Moet Hennessy согласилась соблюдать новый закон об игристых винах

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Компания Moet Hennessy заявила, что будет соблюдать новый закон об игристых винах в России. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на сообщение компании.

Там уточнили, что изменение законодательства вынудило временно приостановить поставки для внесения соответствующих корректировок.

"Поставки возобновятся как можно скорее, как только будут внесены коррективы", – объяснили в Moet Hennessy.

Ранее производитель алкогольной продукции Moet Hennessy заявил о намерении прекратить поставки шампанского в Россию. Причиной такого решения стали поправки в законе 171-ФЗ "О регулировании алкогольной продукции". В соответствии с ними "Моет Хеннесси дистрибьюшн рус" обязан поменять категорию и маркировку продукции с шампанских вин на игристое вино.

В свою очередь, производитель оказался не готов изменить категорию шампанского для рынка РФ.

После этого президент Союза виноградарей и виноделов Леонид Попович назвал решение Moet Hennessy шантажом.

Он предположил, что компания боится, что поставляемые напитки не будут соответствовать характеристикам на игристое вино в России.

