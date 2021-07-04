Компания Moet Hennessy согласилась соблюдать новый закон об игристых винах

Фото: Depositphotos/ifeelstock
Компания Moet Hennessy заявила, что будет соблюдать новый закон об игристых винах в России. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на сообщение компании.
Там уточнили, что изменение законодательства вынудило временно приостановить поставки для внесения соответствующих корректировок.
"Поставки возобновятся как можно скорее, как только будут внесены коррективы", – объяснили в Moet Hennessy.
Ранее производитель алкогольной продукции Moet Hennessy заявил о намерении прекратить поставки шампанского в Россию. Причиной такого решения стали поправки в законе 171-ФЗ "О регулировании алкогольной продукции". В соответствии с ними "Моет Хеннесси дистрибьюшн рус" обязан поменять категорию и маркировку продукции с шампанских вин на игристое вино.
В свою очередь, производитель оказался не готов изменить категорию шампанского для рынка РФ.
После этого президент Союза виноградарей и виноделов Леонид Попович назвал решение Moet Hennessy шантажом.
Он предположил, что компания боится, что поставляемые напитки не будут соответствовать характеристикам на игристое вино в России.
Новости мира: мощный торнадо в Китае и запрет на поставки шампанского Moet
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: