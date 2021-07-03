Союз виноделов осудил решение Moet Hennessy прекратить ввоз шампанского

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Решение Moet Hennessy приостановить поставки шампанского в Россию является шантажом, заявил президент Союза виноградарей и виноделов Леонид Попович. Об этом сообщает РИА Новости.



Ранее сообщалось, что компания направила российским партнерам письмо, в котором сообщило, что она временно приостанавливает отгрузки ассортимента шампанских вин для всех покупателей.

Причиной такого решения стали поправки в законе 171-ФЗ "О регулировании алкогольной продукции". В соответствии с ними "Моет Хеннесси дистрибьюшн рус" обязан поменять категорию и маркировку продукции с шампанских вин на игристое вино. В свою очередь, производитель оказался не готов изменить категорию шампанского для рынка РФ.



Леонид Попович назвал данное письмо криком на пустом месте.

"Я даже думаю, что это своего рода шантаж без каких-либо доказательств. Шампанское в Россию поставляют еще два десятка других производителей, и из них никто не возмущался. Не хотите возить – не возите. В России игристое вино не хуже. Наши потребители не останутся без игристого вина, такого же по качеству, вкусу и аромату", – отметил глава Союза виноградарей и виноделов.

Он предположил, что Moet Hennessy боится, что поставляемые напитки не будут соответствовать характеристикам на игристое вино в России.

"И это странно, так как им никто не запрещает называть свою продукцию шампанским. И мы не заставляем называть ее игристым вином. Мы никого и никогда не заставляем называть алкогольную продукцию иначе, чем называет сам производитель. Мы всего лишь просим доказать ее соответствие российским стандартам на игристое вино и указать это на этикетке", – добавил Попович, отметив, что на этикетке может оставаться слово "шампанское".