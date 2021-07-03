Moet Hennessy предупредила о приостановке поставок шампанского в Россию – СМИ

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Крупнейший производитель алкогольной продукции Moet Hennessy заявил о намерении прекратить поставки шампанского в Россию. Об этом пишет "РБК" со ссылкой на трех источников на рынке и письмо производителя российским партнерам.
"Дистрибуционное подразделение производителя премиальных алкогольных напитков Moet Hennessy (Moet & Chandon, Dom Perignon, Veuve Сlicquot и другие) – ООО "Моет Хеннесси дистрибьюшн рус" – направило российским партнерам письмо, в котором сообщило, что компания временно приостанавливает отгрузки ассортимента шампанских вин для всех покупателей", – передает издание.
Уточняется, что поставки будут приостановлены на неопределенный срок.
Причиной такого решения стали поправки в законе 171-ФЗ "О регулировании алкогольной продукции". В соответствии с ними "Моет Хеннесси дистрибьюшн рус" обязан поменять категорию и маркировку продукции с шампанских вин на игристое вино.
В свою очередь, производитель оказался не готов изменить категорию шампанского для рынка РФ.
Ранее крупный производитель рыбных консервов предупредил о массовой подделке сайры. Сообщалось, что недобросовестные производители используют вместо дорогой сайры более дешевую сельдь.
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