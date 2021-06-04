Сомелье раскрыл реальную стоимость алкоголя на ПМЭФ

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Сомелье, эксперт по крепкому алкоголю Эркин Тузумухамедов рассказал, что настоящая цена виски, который продают в буфете Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) за 900 тысяч рублей, составляет 3 тысячи евро (порядка 260 тысяч рублей). Об этом сообщает "Газета.ру".

По словам специалиста, напиток является дорогим, но не 62-летней выдержки.

По данным СМИ, в меню эта позиция указана как виски 62-летней выдержки. Эксперт проанализировал этикетку бутылки и рассказал, что это не так. Он отметил, что пометка "62 Gun" не имеет связи с выдержкой.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что в Госдуме считают возможным распространить на всю страну запрет на продажу алкоголя в дни последних звонков и выпускных в школах. В настоящее время такой запрет действует в Санкт-Петербурге во время праздника "Алые паруса".