Сомелье раскрыл реальную стоимость алкоголя на ПМЭФ

Фото: forumspb2021/ТАСС/Петр Ковалев
Сомелье, эксперт по крепкому алкоголю Эркин Тузумухамедов рассказал, что настоящая цена виски, который продают в буфете Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) за 900 тысяч рублей, составляет 3 тысячи евро (порядка 260 тысяч рублей). Об этом сообщает "Газета.ру".
По словам специалиста, напиток является дорогим, но не 62-летней выдержки.
По данным СМИ, в меню эта позиция указана как виски 62-летней выдержки. Эксперт проанализировал этикетку бутылки и рассказал, что это не так. Он отметил, что пометка "62 Gun" не имеет связи с выдержкой.
Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что в Госдуме считают возможным распространить на всю страну запрет на продажу алкоголя в дни последних звонков и выпускных в школах. В настоящее время такой запрет действует в Санкт-Петербурге во время праздника "Алые паруса".
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