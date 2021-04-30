В Минфине прокомментировали сообщения о введении минимальных цен на алкоголь

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Вопрос установления в России минимальных розничных цен на весь алкоголь обсуждать пока рано, требуется решение ЕАЭС, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минфина.
В ведомстве пояснили, что к ним ранее обращались представители бизнес-сообщества с просьбами распространить подобный алгоритм на спиртное, однако вопрос регулируется договором ЕАЭС, из-за чего первым делом необходимо создать правовые основания для изменений.
"В связи с этим Минфин России инициировал внесение изменений в договор и еще в начале года направил такие предложения в Евразийскую экономическую комиссию. В настоящее время проект изменений в договор проходит согласование на площадке ЕЭК. Решений пока нет", ‒ подчеркнули в пресс-службе.
В министерстве отметили, что речь идет не об обязанности, а о праве государств ЕАЭС регулировать цены на алкоголь. Насколько это целесообразно в России, будет обсуждаться лишь после утверждения указанных изменений. Таким образом, рано говорить о распространении механизма на всю алкогольную продукцию.
В настоящее время существует регулирование цен на напитки с содержанием спирта свыше 28%, а также на игристые вина. Этот механизм положительно себя зарекомендовал в качестве меры борьбы с нелегальным производством и оборотом алкогольной продукции.
Ранее специалисты отрасли высказались по поводу установления минимальных цен на все виды спиртного. Выяснилось, что мелкие и средние производители положительно оценивают инициативу, а крупнейшие корпорации выступают против.
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