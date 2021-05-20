В ГД поддержали идею запретить продажу алкоголя в дни последних звонков и выпускных

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В Госдуме считают возможным распространить на всю страну запрет на продажу алкоголя в дни последних звонков и выпускных в школах. Об этом Агентству "Москва" сообщил депутат нижней палаты парламента Виталий Милонов, комментируя соответствующую инициативу властей Пермского края.

"В Санкт-Петербурге есть такой праздник "Алые паруса" – это день, когда выпускные в школах. В этот день алкоголь не продается. Я думаю, что нужно принять федеральный закон, который даст право устанавливать дни без алкоголя, именно в такие дни, когда люди празднуют, и обязательно в дни последних звонков и дни выпускных", – сказал Милонов.

Ранее СМИ сообщили, что в Пермском крае не будут продавать алкоголь в дни последних звонков и выпускных в школах.

Кроме того, в Санкт-Петербурге могут ограничить продажу алкоголя во время чемпионата Европы. Запрет может коснуться напитков в стеклянных бутылках. В городе запланировано семь матчей Евро.

Первая игра должна состояться 12 июня, российская сборная сыграет с командой Бельгии. А 2 июля в Северной столице пройдет один из четвертьфиналов.

