В РФ предложили на федеральном уровне запретить продажу энергетиков несовершеннолетним

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Продажу энергетиков несовершеннолетним необходимо запретить на федеральном уровне. С таким предложением выступила уполномоченный по правам ребенка в республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец, передает RT.

Общественница подчеркнула, при производстве данных напитков используются стимуляторы, таурин, кофеин, красители и ароматизаторы. Также Волынец отметила тот факт, что энергетики продаются на полках с прохладительными напитками. Это создает обманчивое впечатление, что энергетические напитки являются чем-то безобидным.

Волынец отметила, что из-за употребления энергетиков может развиться гастрит, аритмия, рвота, диарея, спутанность сознания, произойти нарушение работы сердечно-сосудистой системы, обострение язвы. При этом сами дети не в состоянии определить вред от данных напитков.

Многие врачи и родители выступают против того, чтобы дети пили энергетики. В некоторых регионах России на местном уровне введен запрет на их продажу несовершеннолетним.

"В настоящее время федеральным законодательством не запрещена продажа энергетиков несовершеннолетним, поэтому с учетом вышеизложенного прошу вас устранить это обстоятельство и ввести запрет на территории всей России, а также запретить продажу энергетических тонизирующих напитков в образовательных, медицинских, физкультурно-спортивных, спортивных организациях, организациях отдыха и оздоровления детей", – сказано в сообщении Волынец.

Ранее специалист порекомендовал мужчинам не употреблять продукты и напитки, снижающие уровень тестостерона. В их числе – кофе, алкоголь и мята.