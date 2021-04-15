Врач перечислил опасные для мужчин продукты

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Названы продукты, которые негативно влияют на мужское здоровье. Об этом рассказал врач-сексолог, психотерапевт, президент "Профессионального объединения врачей сексологов" Евгений Кульгавчук в эфире радио Sputnik.

Специалист порекомендовал мужчинам не употреблять продукты и напитки, снижающие уровень тестостерона. В их числе – кофе, алкоголь и мята.

В частности, употребление более трех чашек кофе в день может вредить коре надпочечников, которая задействована в выработке тестостерона.

"Регулярное потребление алкоголя в большом количестве также снижает синтез тестостерона. Мята успокаивает не только нервную систему, но и сексуальную составляющую тоже", – объяснил Кульгавчук.

Наиболее вредным алкогольным напитком для мужчин является пиво. Оно содержит в себе аналоги женских гормонов – фитоэстрогены. Продукты с наличием сои в составе имеют такие же свойства, отметил врач.

Уровень тестостерона в организме уменьшается также от чрезмерного объема жировой ткани. По этой причине эксперт посоветовал мужчинам убирать из рациона вызывающие ожирение блюда и напитки.

Кульгавчук также порекомендовал избегать плотных ужинов. Такие приемы пиши "кастрируют" мужчину, пояснил специалист. Взамен он посоветовал полноценно обедать.

"Плотный ужин, по сути дела, способствует обездвиживанию мужчины, ему лень начинать сексуальные игры, его клонит в сон", – сказал Кульгавчук.

Эксперт добавил, что на здоровье мужчины также негативно сказываются пищевые добавки аспартам и глутамат натрия.

"Важно полюбить зелень – петрушку, сельдерей, укроп. Регулярно употреблять небольшое количество орехов, в первую очередь грецких и кедровых. Использовать перепелиные яйца, в том числе в сыром виде", – посоветовал Кульгавчук.

Он подчеркнул, что тестостерон играет важную роль не только в вопросе сексуального влечения.

"Это гормон мощи, энергии, конкурентоспособности, живости. Это некий внутренний энергетик", – резюмировал врач.

Ранее диетолог Светлана Кондрашова перечислила продукты, помогающие восполнить недостаток кальция в организме. Она отмечала, что наибольшее количество этого минерального вещества содержится в морской рыбе и водорослях.