Главный диетолог Москвы объяснила, можно ли пропускать завтрак

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Стало известно, можно ли человеку пропускать завтрак. Об этом рассказала главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова в беседе с РИА Новости.

Врач отметила, что завтрак является одним из наиболее важных приемов пищи, а регулярное питание поддерживает хорошее состояние организма.

"Однако если вы привыкли к иному распорядку дня, питаетесь регулярно, имеете нормальную массу тела и не имеете проблем со здоровьем, вы можете не заставлять себя завтракать насильно", – объяснила Стародубова.

Она уточнила, что завтрак должен быть сбалансированным и разнообразным. Это поможет обеспечить организм нужными питательными веществами. В их числе – белки, жиры, углеводы, витамины и минералы.

В качестве простых, полезных и вкусных блюд на завтрак диетолог посоветовала готовить кашу из различных круп, употреблять молочные продукты пониженной жирности (творог, йогурт, ряженка, сыр) и блюда из яиц. В утренний рацион также стоит включить овощи и фрукты.

"Творог можно приготовить со свежей зеленью или ягодами, кашу дополнить фруктами и орехами, а омлет различными овощами – сладким перцем, брокколи, шпинатом, цуккини", – отметила врач.

Стародубова выразила мнение, что на завтрак можно съесть овощной или фруктовый салат. Утром стоит отказаться от жареной пищи, заменив этот способ приготовления запеканием, тушением или грилем.

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