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Общество

05:59

Диетолог рассказал об особенностях обмена веществ

общество

Фото: depositphotos/stockasso

Доктор медицинских наук, врач-диетолог Михаил Гинзбург рассказал об особенностях обмена веществ в организме.

Специалист пояснил, что метаболизм не совсем корректно разделять на быстрый и медленный. Для определения уровня обмена веществ больше подойдут показатели расхода энергии – высокие и низкие.

"Еще есть одно понятие – так называемый пластичный метаболизм, когда обмен веществ очень легко переключается с накопления энергии на расход", – сообщил Гинзбург.

По словам врача, существуют люди, которые часто хотят есть и мало тратят накопленную энергию. При этом другие могут легко терпеть длинные паузы между приемами пищи.

Гинзбург объяснил, что легче всего худеть людям с пластичным метаболизмом, который быстро переключается на расход энергии.

"Это свойства в основном людей молодых, мускулистых, психологически открытых, которые любят много двигаться, проводить время на воздухе, в движении. Такие люди обычно полнотой не отличаются", – сказал врач в эфире радио Sputnik.

Эксперт также назвал средства для стимулирования метаболизма – прогулки, оздоровительная ходьба, домашние упражнения, водные процедуры и полноценный сон. Подобные действия будут держать человека в форме, отметил специалист.

Гинзбург также посоветовал не зацикливаться на показателях веса.

"Например, весит девушка 70 килограммов, прекрасно выглядит, но прочитала, что с ее ростом должна весить 65, и начинается изнурение. Она пытается не есть, от всего отказывается, срывается, всем жалуется", – рассказал врач.

Диетолог добавил, что понятие "широкой кости" является мифом. Масса костной ткани всегда пропорциональна мышечному развитию и общей массе тела, заключил он.

Ранее главный диетолог Москвы Антонина Стародубова назвала преимущество домашней еды перед блюдами на заказ. Специалист объяснила, что в процессе готовки дома можно контролировать состав и способ приготовления.

"Доктор 24": метаболизм

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