Диетолог рассказал об особенностях обмена веществ

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Доктор медицинских наук, врач-диетолог Михаил Гинзбург рассказал об особенностях обмена веществ в организме.
Специалист пояснил, что метаболизм не совсем корректно разделять на быстрый и медленный. Для определения уровня обмена веществ больше подойдут показатели расхода энергии – высокие и низкие.
"Еще есть одно понятие – так называемый пластичный метаболизм, когда обмен веществ очень легко переключается с накопления энергии на расход", – сообщил Гинзбург.
По словам врача, существуют люди, которые часто хотят есть и мало тратят накопленную энергию. При этом другие могут легко терпеть длинные паузы между приемами пищи.
Гинзбург объяснил, что легче всего худеть людям с пластичным метаболизмом, который быстро переключается на расход энергии.
"Это свойства в основном людей молодых, мускулистых, психологически открытых, которые любят много двигаться, проводить время на воздухе, в движении. Такие люди обычно полнотой не отличаются", – сказал врач в эфире радио Sputnik.
Эксперт также назвал средства для стимулирования метаболизма – прогулки, оздоровительная ходьба, домашние упражнения, водные процедуры и полноценный сон. Подобные действия будут держать человека в форме, отметил специалист.
Гинзбург также посоветовал не зацикливаться на показателях веса.
"Например, весит девушка 70 килограммов, прекрасно выглядит, но прочитала, что с ее ростом должна весить 65, и начинается изнурение. Она пытается не есть, от всего отказывается, срывается, всем жалуется", – рассказал врач.
Диетолог добавил, что понятие "широкой кости" является мифом. Масса костной ткани всегда пропорциональна мышечному развитию и общей массе тела, заключил он.
Ранее главный диетолог Москвы Антонина Стародубова назвала преимущество домашней еды перед блюдами на заказ. Специалист объяснила, что в процессе готовки дома можно контролировать состав и способ приготовления.
"Доктор 24": метаболизм
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