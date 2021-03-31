Главный диетолог Москвы назвала преимущество домашней еды перед блюдами на заказ

Фото: depositphotos/ovelymama

Россиянам назвали преимущество домашней еды перед блюдами на заказ. Свое мнение озвучила главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова в интервью РИА Новости.

Специалист объяснила, что в процессе готовки дома можно контролировать состав блюда и способ приготовления.

"Можно уменьшить содержание соли, жиров, сахара. <...> Можно отказаться от обжаривания", – сказала Стародубова.

В случае с готовым блюдом на заказ его состав не изменить, отметила диетолог. При этом она порекомендовала заказывать продукты на доставку.

"В их заказе и доставке много плюсов: экономия времени, сил, иногда средств, возможность планирования и предварительного составления меню", – пояснила Стародубова.

Врач выразила мнение, что самый полезный и сбалансированный ужин не доставит радости в случае, если его приготовление займет много времени после тяжелой работы.

"Для доставки готовой еды есть место в нашей жизни. Главный вопрос в том, что вы заказываете и сколько", – заключила специалист.

Ранее диетолог Мария Черняева призвала отказаться от свежей выпечки. По ее словам, такие продукты вредно употреблять людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта.