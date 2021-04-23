Диетолог рассказал, чем лучше запивать еду

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Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Андрей Бобровский рассказал в эфире радио Sputnik о лучшем напитке для запивания еды. По мнению специалиста, для этого подойдет вода, но не холодная.

"Она должна быть комнатной температуры. Мнение, что нельзя пить воду во время еды, не совсем обоснованно. Потому что если мы возьмем суп как одно из самых диетических и правильных блюд, то суп – это и есть, по большому счету, вода вместе с более твердой едой", – пояснил он.

Эксперт добавил, что для питья во время трапезы подойдет и чай, но есть несколько ограничений.

"Пусть это будет травяной чай, обычный черный, зеленый. К такому напитку у диетологии претензий минимальное количество, но, конечно, если он без сахара", – сказал Бобровский.

Врач также не рекомендует запивать еду слишком крепким чаем. Для людей с повышенным давлением избыток данного напитка может быть опасен. Вещества, которые содержатся в чае, тоже могут поспособствовать увеличению давления.

Специалист посоветовал, выбирая напиток, обращать внимание на его калорийность. Избыток сахара может стать причиной проблем с пищеварением, предупредил он.

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