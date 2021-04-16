Диетолог рассказала, какие дикоросы можно употреблять в пищу для оздоровления

Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала Москве 24, какие дикоросы можно и даже нужно употреблять в пищу.
Ранее шеф-повар, специалист по гастроботанике Андрей Колодяжный рассказал, что весной россиянам можно восполнить нехватку важных элементов в организме, употребляя в пищу почки растений. По мнению эксперта, они особенно полезны тогда, когда еще не раскрылись.
В качестве примера шеф-повар привел почки березы и тополя, которые богаты смолами и витамином С. При этом специалист по гастроботанике порекомендовал сначала замочить их в горячей воде на 15–20 минут, а затем обжарить на сливочном масле с гречкой и белыми грибами. Помимо почек, он предложил обратить внимание на рогоз, цветы клевера и звездчатку среднюю.
"Дикоросы едим, чтобы оздоровиться. Есть в этом смысл. Ими и раньше питались: ели лебеду, сныть, одуванчики, почки... Многие к этому возвращаются сейчас, в основном зожники", – сказала Соломатина.
Диетолог порекомендовала употреблять в пищу сныть, которая у многих просто так растет в садах и огородах. Ее следует добавлять в салаты. По словам эксперта, растение является источником белка и кремния. "Он важен для соединительной ткани, чтобы наши суставы были в нормальном состоянии, и для сосудов", – объяснила собеседница Москвы 24.
Оздоровиться поможет и молодая крапива, добавила диетолог. В ней также много белка и витамина К, который участвует в регулировании свертываемости крови. Не менее полезны одуванчики. По словам Соломатиной, из них можно приготовить варенье – своеобразный десерт, напоминающий по вкусу мед.
Еще один важный источник питательных веществ – лебеда. Она содержит белок, медь, витамин С, магний и клетчатку. Употребление в пищу лебеды оказывает бактерицидное действие и поддерживает кислотно-щелочной баланс, объяснила эксперт. Однако при употреблении дикоросов, по словам Соломатиной, важно соблюдать некоторые правила.
Жарить дикоросы, по мнению специалиста, не стоит, поскольку в этом случае в них сокращается количество полезных веществ. Кроме того, не следует есть много почек и растений, иначе можно нанести вред организму.
"Должно быть адекватное количество: добавить в салат, например, не надо есть пучками и каждый день. Дело в том, что мы все равно к этому не привыкли, поэтому непонятно, как организм отреагирует, все индивидуально", – подытожила диетолог.
Ранее главный диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова предупредила об опасностях, связанных с чрезмерным употреблением березового сока. По словам эксперта, это может обернуться расстройством желудочно-кишечного тракта: вздутием, метеоризмом, нарушением стула, а также вызвать аллергию. Она подчеркнула, что взрослый здоровый человек может выпивать в день не более одного-двух стаканов этого напитка.
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