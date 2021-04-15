Онколог рассказал, как приготовление продуктов влияет на развитие рака

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Некоторые типы обработки продуктов могут спровоцировать развитие рака, заявил онколог Михаил Мяснянкин в беседе с Пятым каналом.
Специалист отметил, что не столь важно, какие продукты употреблять в пищу, сколько важен способ их приготовления.
При жарке мяса на подсолнечном масле в продукте появляются канцерогенные вещества. Регулярный прием пищи, содержащей канцерогены, грозит образованием злокачественных опухолей в пищеварительной системе, пояснил Мяснянкин.
Продуктом, в котором содержится предельно высокое количество канцерогенов, врач назвал алкоголь и посоветовал сократить его употребление.
"Обязательно нужно использовать в пищу продукты, которые будут содержать антиканцерогенные вещества. Много зелени, фруктов, овощей, салатов", – рассказал эксперт.
Он отметил, что продукты, содержащие большое количество жира, калорий и сахара, могут спровоцировать сопутствующие патологии, из-за которых организму будет сложнее бороться с онкологическими заболеваниями.
Ранее онколог и хирург Иван Карасев рассказал, какие симптомы указывают на предраковое состояние органов желудочно-кишечного тракта. Для диагностики специалист советовал обратить внимание на изменение стула, потерю веса, боли и вздутие живота, изжогу, отрыжку и нетипичные выделения – вплоть до следов крови.
"Жизнь в большом городе": онкозаболевания
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