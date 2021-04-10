Названы девять симптомов рака легких

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Британская Организация по исследованию рака рассказала, что на рак легких указывает девять симптомов.

Самый распространенный из них – постоянный кашель, который может сопровождаться кровотечением и болью. На наличие образований в легких также могут указывать одышка и боли в грудной клетке, пишет издание Express.

Также медики советуют обратить внимание на потерю аппетита, резкое снижение веса и постоянную усталость. Кроме того, следует с настороженностью относиться к повторяющимся инфекциям грудной клетки.

Рак легкого – злокачественное новообразование легкого, происходящее из эпительной ткани бронхов различного калибра.

Онколог и хирург Иван Карасев ранее рассказал, какие симптомы указывают на предраковое состояние органов желудочно-кишечного тракта (ЖКТ).